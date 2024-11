Abruzzo24ore.tv - Sondaggi Galleria Gran Sasso: Tempistiche e Nuovi Sviluppi Fino al 2025

L'Aquila - L'intervento di messa in sicurezza dell'acquifero delslitta al, mentre i lavori di indagine continuano tra disagi e incertezze. La messa in sicurezza dell'acquifero delè al centro di una serie di indagini e preparativi che coinvolgono il commissario straordinario Pierluigi Caputi. Secondo le ultime informazioni, iesterni allasono in fase di completamento e si prevede che si concludano entro la fine di questo mese. Tuttavia, il commissario ha chiarito che i lavori all'interno della, che sono parte intete del progetto, non potranno partire prima dell’autunno del, precisamente nei mesi di settembre e ottobre. Il progetto, che vede coinvolti diversi enti e autorità, è stato momentaneamente interrotto a causa di un imprevisto tecnico.