Ilfattoquotidiano.it - Sciopero nazionale dei trasporti venerdì 8 novembre. Le fasce di garanzia a Milano, Roma, Firenze e Napoli

A partire dalle 5.30 dell’8scatta lodi 24 ore dei mezzi pubblici, proclamato unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl Fna “per il rinnovo del contratto, per la carenza di risorse, per la mancanza di politiche di programmazione, per la riforma del settore e per la salute e sicurezza sul lavoro”, con una manifestazione a, dalle 10.30, davanti al ministero deie delle Infrastrutture. A differenza dei precedenti scioperi – riferiscono le organizzazioni sindacali – “non si prevede latotale del servizio nelleorarie che tutelano la mobilità dei viaggiatori ma sarà garantito, durante leorarie previste a livello locale, l’utilizzo del 30% del personale viaggiante ed inoltre i servizi assolutamente indispensabili per la generalità degli utenti come collegamenti con porti e aeroporti nonché quelli specializzati di particolare rilevanza sociale quali trasporto dei disabili e scuola bus per materne e elementari”, conclude la nota.