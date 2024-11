Anteprima24.it - Sciopero del trasporto pubblico: garantiti solo i servizi indispensabili

Tempo di lettura: 2 minutiAir Campania comunica che nella giornata di domani, venerdì 8 novembre, a causa dellonazionale di 24 ore dellocale potrebbero registrarsi disagi agli utenti a causa della riduzione deidi. Alla manifestazione, proclamata dalle segreterie nazionali per la vertenza del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri, hanno aderito le segreterie regionali delle sigle sindacali Filt Cgil, Fit, Cisl, Uiltratrasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal.Nelle fasce orarie dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00, verrannoesclusivamente idefiniti “assolutamente” per assicurare le necessità di spostamento minime. Air Campania invita tutti i passeggeri a programmare con anticipo i propri spostamenti per ridurre l’impatto di eventuali dis