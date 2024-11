Oasport.it - Scherma, si alza il sipario sulla Coppa del Mondo. Tocca a spada e sciabola, 48 azzurri in pedana

Dopo la lunga pausa post Olimpiadi, siilnuova stagione delladeldi. Un poker di appuntamenti a partire già dalla giornata di oggi, conprotagoniste al gran completo. Tra Orano, Berna e Fujairah saranno ben quarantotto gliche scenderanno in. Da qui comincia, dunque, il nuovo quadriennio, che avrà ovviamente come traguardo finale quello di Los Angeles 2028. Un lungo cammino che laazzurra vuole già cominciare al meglio.tori etrici saranno impegnati in questo fine settimana in Algeria ad Orano. Si parte già oggi con le qualificazioni maschili, poi domani quelle femminili, sabato le prove individuali e domenica spazio alle gare a squadre, con davvero tantissime novità per l’Italia. Tante facce nuove in questa quattro giorni per il CT Nicola Zanotti, che ha deciso anche di sperimentare e mettere alla prova chi magari ha avuto meno spazio nel precedente quadriennio.