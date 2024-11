Lanazione.it - Pianificazione, il 98% dei comuni toscani rinnova gli strumenti urbanistici

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Firenze, 7 novembre 2024. “Il processo dimento e conformazione al Piano paesaggistico regionale dellacomunale sta giungendo al compimento in due terzi deiinteressati, che rappresentano la quasi totalità - il 98% - di quelli”. Il dato è emerso nel corso della 21esima edizione di Urbanpromo, la rassegna sulle nuove sfide dell’urbanistica organizzata da Inu e Urbit, in programma fino a domani 8 novembre all’Innovation center di Fondazione Cr Firenze. La riflessione è nata grazie alla presentazione della Rassegna urbanistica della Toscana (l’ultima si svolse cinque anni fa), ospitata durante l'evento in corso a Firenze. La Toscana si consolida come una delle regioni più pianificate d’Italia. L’incontro è stato l’occasione per tracciare un primo bilancio e proporre al contempo una riflessione sulle possibili azioni per favorire l’ulteriore snellimento e razionalizzazione del processo diin corso.