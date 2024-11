Lanazione.it - Operai sfruttati in fabbrica. Nuova vittoria in tribunale

Arriva un’altroper il sindacato del Sudd Cobas e per i lavoratori (quasi tutti stranieri) che da anni si battono per vedere riconosciuti i propri diritti. Questa volta è la Corte di Appello di Firenze a confermare la sentenza di primo grado per il totale reintegro al lavoro di altri cinquedella Iron&Logistics, stireria a conduzione cinese che prima aveva la sede in via Ciulli a Prato e ora si è spostata a Montale, al centro di una dura vertenza sindacale. Quando la stireria aveva sede a Prato furono licenziati ben 20 lavoratori che avevano aderito allo sciopero promosso dal Sudd Cobas (all’epoca Sì Cobas) nel 2022. "In questi due anni sono state risolte le posizioni di 15 lavoratori, con una doppia sentenza di reintegro al lavoro – spiega l’avvocato Lorenzo Nannipieri che li ha assistiti – Per uno di loro la causa è ancora in corso mentre altri quattro avevano trovato un accordo con la proprietà che però non è ancora stato onorato".