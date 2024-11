Nations League di Calcio Femminile Soncin | Avversarie di alto livello siamo fiduciosi

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

Nyon, 7 novembre 2024 – Si delinea la seconda edizione delladi. Nel pomeriggio di oggi si sono svolti i sorteggi a Nyon e l’Italiadi Misterè stata inserita nel Gruppo 4 della Lega A con Danimarca, Svezia e Galles.“È un girone di, come ormai succede sempre con la nuova formula della competizione – ha commentato, come riporta figc.it – affronteremo tre squadre molto diverse tra loro: la Svezia la conosciamo bene avendola già affrontata due volte, la Danimarca dopo una piccola flessione sta tornando ai suoi livelli grazie a calciatrici forti e con grande esperienza internazionale, molte delle quali giocano in Italia, mentre il Galles è una nazionale fisica con tante ragazze che militano nel campionato inglese. Nell’ultimo anno abbiamo dimostrato di poter vincere con tutte le, quindi affronteremo questo cammino con grande fiducia”.