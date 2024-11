Anteprima24.it - Menarini, Fismic: “Asse Garofano-Zaolino sempre dalla parte del lavoro”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Il rinnovo delle Rsu nella ex Iiia oggispa è stato un banco di prova per definire la reale rappresentatività sindacale, dopo il cambio di gestione societaria avvenuta a luglio di quest’anno”. Si legge nella nota firmataAvellino.Tutti confermati i sei delegati uscenti, la novità è stata la forte avanzata personale di Giovanniche con 43 preferenze scavalca tutti, con un solo voto dell’Rsu Uilm“È stata una battaglia vera – dichiara un soddisfattosegretario provinciale. – Ci siamo liberati dai condizionamenti e dalle clientele della passata gestione, fortemente condizionata dalle ingerenze politiche. Il rilancio diFlumeri non sarà semplice. Tutto dipenderàvolontà di Civitillo ad applicare il piano industriale presentato al Mimit.