Ecodibergamo.it - Lavoro: sempre più centrale è il diritto al tempo

Leggi l'articolo completo su Ecodibergamo.it

Ilè una delle tante cose per cui i bergamaschi sono conosciuti in tutto il mondo. Un rapporto che, però, sta subendo un’evoluzione, soprattutto dopo la pandemia del 2020. Non c’è solo lo stipendio, ma benessere personale e bilanciamento tra vita privata e professionale sono gli elementi che stanno rapidamente prendendo piede. Ecco i risultati dell’indagine sociologica condotta nella nostra provincia, promossa da L’Eco di Bergamo in collaborazione con i sociologi dell’Università di Bergamo.