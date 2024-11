Oasport.it - Judo, European Open di Roma per quasi 90 azzurri: Pirelli tra i pesi massimi, c’è Carnà

In attesa del Grand Slam di Tokyo (7-8 dicembre), ultimo appuntamento stagionale del World Tour di, il PalaPellicone di Ostia si appresta ad ospitare questo weekend da sabato 9 a domenica 10 novembre la2024. L’evento internazionale dipiù importante dell’anno sul suolo italiano accoglie per l’occasione oltre 240 atleti provenienti da 31 Paesi.Partecipazione come di consueto molto folta nella tappa casalinga del massimo circuito continentale per l’Italia, con ben 89kaattualmente iscritti nell’entry list della kermesse. Un lunghissimo elenco (clicca qui per consultarlo) in cui spicca su tutti il nome di Gennaro, olimpionico di Parigi 2024 nei -100 kg che si metterà alla prova eccezionalmente tra i(+100 kg). Presenti anche tante giovani promesse delnostrano come per esempio Giuliae Micaela Sciacovelli.