Ilgiorno.it - Inchiesta urbanistica Milano, coinvolta nelle perquisizioni anche l’ex assessora Ada De Cesaris

– Nell'ambito delle indagini che stanno mettendo sotto la lente progetti di rigenerazione urbana che hanno cambiato il volto di quartieri diè stata destinataria delleeseguite oggi dalla Gdfl'avvocato Ada Lucia De(non risulta indagata), che eraall'del Comune diall'epoca della Giunta Pisapia. Si tratta di una perquisizione "presso terzi" relativa ad un' indagine su un progetto immobiliare in via Lamarmora, un o dei tanti al centro delle inchieste della Guardia di finanza, coordinate dai pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici. Secondo le accuse, De"avrebbe rivelato all'architetto Marco Cerri (già membro della Commissione per il paesaggio)" il contenuto di un incontro del 24 maggio del 2023, spiegandogli che era stato estromesso dal progetto.