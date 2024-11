Thesocialpost.it - Gino Panaiia morto: dallo scooter rotto al telefonino, tutto quello che non torna

Il caso di, il giovane di 25 anni scomparso ad Halloween nella zona di Milano, giunge a una svolta. Oggi, il suo corpo è stato recuperato dalle acque del Naviglio Grande, a sud della città, dopo intense e prolungate ricerche sia a terra che nei canali tra Milano e Pavia. Sulla salma non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza, ma gli investigatori dell’Arma continuano a indagare per escludere una eventuale causa violenta della morte.Leggi anche: Canavese, auto contro moto: impatto violentissimo, 17enne muore nell’incidenteL’autopsia, che sarà probabilmente eseguita a breve, fornirà informazioni più chiare sulle circostanze del decesso di. Al momento, le incertezze intorno al caso si stanno dissolvendo, poiché non emergono elementi che colleghino la sua scomparsa a indicazioni di violenza.