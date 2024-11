Fiumicino, al Paolo Baffi una lezione gratuita di difesa personale

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

, 7 novembre 2024- Il prossimo lunedì 25 novembre, dalle 8.30 alle 12.30, si terrà unadipresso l’Istituto di Istruzione Superioredi. L’iniziativa, patrocinata dal Comune die organizzata dall’Associazione Focene Insieme, è rivolta agli studenti delle classi terze, quarte e quinte.A guidare lasarà Serena Galatioto, tecnico certificato FPI (Federazione Pugilistica Italiana), esperta di tecniche di autoe sicurezza. Attraverso un percorso pratico e teorico, l’evento mira a fornire agli alunni strumenti e conoscenze essenziali per gestire situazioni di pericolo e tutelare la propria incolumità. Non solo un momento formativo ma anche un’occasione per promuovere il rispetto reciproco e la consapevolezza di se stessi.