Ilfattoquotidiano.it - Donald Trump il “pacifista”, ora promette di mettere fine alle guerre: cosa cambia per Israele, Ucraina ed Ue con la vittoria del tycoon

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

“Non inizierò, ma le fermerò”.la pace, ma la strategia per raggiungerla è ancora ignota e solleva timori in, in Palestina e anche in Unione europea. Le reazioni che arrivano da questi tre angoli del mondo raccontano di un’ostentata tranquillità che nasconde preoccupazione perché, ad oggi, di doman non v’è certezza. “Mi congratulo conper aver vinto le elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Mentre affrontiamo urgenti sfide globali, Europa e America sono più forti quando sono unite. Non vedo l’ora di lavorare con lui e il suo team”, ha scritto su X l’Alta rappresentante designata per la politica estera Ue, Kaja Kallas. “Siamo convinti che gli Usa, come l’Ue, abbiano un interesse fondamentale nell’avere un’forte e sovrana”, sottolinea il portavoce capo della Commissione Eric Mamer.