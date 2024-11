Thesocialpost.it - Canavese, auto contro moto: impatto violentissimo, 17enne muore nell’incidente

Un giovaneciclista di 17 anni ha tragicamente perso la vita stasera a causa di un incidente stradale avvenuto in. Il sinistro è avvenuto a Banchette, lungo via Pavone, poco dopo la rotonda del Bennet, non lontano dal confine con Ivrea, intorno alle 19.Leggi anche: Salvini: “Nobel per la pace a Trump se fa finire la guerra Russia-Ucraina”In un altro evento drammatico, un incendio ha colpito una galleria della Torino-Bardonecchia, causando paura tra glimobilisti: quattro persone, comprese due minorenni, sono rimaste intossicate. I conducenti die camion hanno cercato rifugio nelle uscite di emergenza, mentre l’strada A32 è rimasta chiusa tutta la notte.Focalizzandosi sull’incidente, le prime indagini rivelano che un’Alfa Romeo Mito e unasi sono scontrate per motivi che sono attualmente oggetto di verifica da parte dellerità competenti.