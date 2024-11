Ilrestodelcarlino.it - Brescello e la lotta alle mafie. Caos commissione legalità. Libera: "Non partecipiamo più"

Si alza dal tavolo e se ne va, l’associazione, sbattendo la porta die lanciando strali contro il sindaco eletto in una civica sostenuta dal Pd. La realtà antimafia di Reggio ha deciso di non partecipare più allamista per laistituita nel paese il cui Comune fu sciolto per infiltrazioni mafiose.spiega che la decisione è maturata "in seguito ad alcuni recenti eventi che si sono aggiunti ad altri dei mesi scorsi". La goccia che ha fatto traboccare il vaso sono state le parole "riportate sul Carlino" pronunciate da Emilio Tringali, vignettista ospite il 25 ottobre di una serata organizzata dall’associazione antimafia Impastato-Castelli con il patrocinio del Comune, dato anche a un evento con le scuole che si è tenuto il 26, sempre nel centro culturale San Benedetto.