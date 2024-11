Apoel Nicosia-Fiorentina | programma e telecronisti Sky Conference League 2024 2025

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Ile isu Sky Sport di, match valido per la terza giornata della. A Cipro i viola cercano la terza vittoria su tre per restare saldamente al comando della maxi classifica unica, e dunque nelle primissime posizioni, visto che l’obiettivo è quello di qualificarsi direttamente agli ottavi del torneo in cui negli ultimi due anni i toscani hanno raggiunto la finale, perdendola. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio fissato alle ore 21 di giovedì 7 novembre.IDIsarà visibile su Sky Sport 253 con la telecronaca di Dario Massara e Massimo Gobbi.SkySportFace.