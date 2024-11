Secoloditalia.it - Sinistra a lutto per Trump. Si contorce e prevede cataclismi mondiali, Schlein non pervenuta

Il testa a testa non c’è stato. Donaldha stravinto la sua corsa verso la Casa Bianca sbaragliando il fronte democratico di Kamala Harris, entrata in corsa dopo l’uscita di scena di Joe Biden, ormai scomparso dai radar. Sondaggi sotterrati, media mainstream ammutoliti e. Un’altra batosta (dopo le regionali in terra patria) per il Nazareno, che fino all’ultimo non si è risparmiato nel tifo a Kamala, tanto da allestire una postazione per seguire la maratona notturna in attesa dei festeggiamenti. Oggi il risveglio è da brivido: il nemico numero uno si conquista il bis sul campo. Matteo Renzi è tra i primi a commentare e ad ammette la straordinaria performance del leader tycoon.permuta Elly Schein, invece, non parla. Ma ancora echeggiano le sue parole di lodi sperticate per l’eroina Kamala.