Quo vado? tutto quello che c’è da sapere sul film di Checco Zalone

Leggi tutto su Cinefilos.it

Quo?,che c’è dasuldiCampione d’incassi, ilQuo?, diretto da Gennaro Nunziante e uscito in sala nel 2016, ha ulteriormente confermato il trend positivo deicon Luca Medici, in arte, al cinema. Commedia satirica dove l’attore rilegge l’Italia e gli italiani di oggi, ilha infatti infranto tutti i precedenti record stabiliti dal comico pugliese, affermandosi come ilitaliano più visto di sempre del XXI Secolo. Con un notevole budget di oltre 10 milioni di euro, il, uscito al cinema il 1° gennaio, è riuscito ad incassarne 22 soltanto nel primo weekend di programmazione, arrivando poi al termine della sua corsa in sala, durata fino a fine marzo, ad aver raggiunto la cifra record di 65,2 milioni di euro. Ad oggi è al secondo posto deiche hanno registrato il più grande incasso della storia in Italia, dietro solo alAvatar di James Cameron.