Thesocialpost.it - Orrore sull’isola di Guadalupa: papà trova i figlioletti decapitati nella vasca da bagno

La storia che vi stiamo per raccontare è orribile. È avvenutanottefrancese di, situata nel Mar dei Caraibi. È qui, che i corpi senza vita di due fratellini, uno di appena 13 mesi e l’altro di quattro anni, sono stati rinvenuti dal padreloro casa di famiglia. Secondo le prime ricostruzioni, i bambini sarebbero stati. La madreta a vagava per strada Dopo la terribile scoperta, il padre ha lanciato l’allarme: due agenti di polizia hannoto la madre dei piccoli, una donna di circa quarant’anni, mentre vagava nuda e visibilmente confusa per le strade dell’isola. Fermata dalle autorità, non è stata in grado di fornire alcuna spiegazione sulle sue azioni. La donna è stata presa in custodia e, su indicazione del pubblico ministero Caroline Talbo, successivamente ricoverata in ospedale.