Ilfattoquotidiano.it - Meloni-Pinelli, Nordio: “Incontro normale”. Il vicepresidente del Csm: “Porta aperta a chi vuole spiegazioni”. Ma ai consiglieri non basta

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

“Credo sia perfettamenteche vi sia questa interlocuzione, che non vulnera nessuna prassi o legge dello Stato”. Il ministro della Giustizia Carlominimizza lata della visita di Fabiodel Consiglio superiore della magistratura, alla premier Giorgia, avvenuta lunedì senza un preventivo confronto trae il capo dello Stato Sergio Mattarella, che del Csm è presidente. L’iniziativa è stata accolta con “stupore” dal Colle, che già in passato aveva fatto trapelare fastidio per alcune uscite infelici dell’avvocato eletto in quota Lega. Manega l’evidenza: “Non credo ci sia un’irritazione del Quirinale. Ho incontrato anche io ieri ile l’interlocuzione è periodica, perché, soprattutto in questo momento di riforme, abbiamo interlocuzioni con, Csm, Consiglio nazionale forense e altre associazioni”.