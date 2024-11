361magazine.com - Melania Trump spiazza, il primo look da first lady: scelta di stile o di convenienza?

Leggi tutto su 361magazine.com

Ilscelto daper la rielezione del marito Donaldnon passa inosservato e nonostante gli sforzi della neo, arrivano i primi commentigioca d’anticipo durante la controversa campagna elettorale di Donald, oggi Presidente degli Stati Uniti d’America per la seconda volta. Sì perché ladecide, durante l’intero percorso alla rielezione di, di non cavalcare l’onda mediatica dei riflettori, lasciando spazio al marito senza però fargli mancare presenza e supporto. Tuttavia a poco è valso lo sforzo della. Nonostante lamisurata di outfit minimalisti e vagamente “royalty”,non è di certo passata inosservata. Dopo ilsfoggiato alle urne di Palm Beach, in cui laindossava un sofisticato abito di Dior, scuro e arricchito da micro pois, salta all’occhio il completo di lana grigio scuro indossato in occasione della rielezione del marito.