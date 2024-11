Spazionapoli.it - “Lukaku in ritardo di condizione? Bisogna capire perchè”: la rivelazione dell’ex fisioterapista

Cosa sta succedendo a Romelu? Sull’attaccante belga si è espresso anche Giovanni D’Avino, exdel Napoli. Romeluè finito al centro del chiacchiericcio mediatico ed anche i tifosi stanno cominciando a guardare all’attaccante belga con sospetto. Nonostante i 4 gol e 4 assist in nove partite, ci sono ancora dubbi su quella che è la resa del bomber e su quello che potrebbe essere il futuro rendimento in campoInter. Certo,non è ancora arrivato al massimo della sua, e questo è un dato di fatto certificato anche da quanto si vede sul campo in resistenza sotto il punto di vista fisico.Ma cosa sta esattamente succedendo al bomber belga? Giovanni D’Avino, exdel SSC Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo soffermandosi su quella che è stata la partita del Napoli contro l’Atalanta: “Ho assistito da vicino alla gara contro l’Atalanta, ma nel secondo tempo ho visto meno capacità di reazione.