Movieplayer.it - La Talpa: come sono andati gli ascolti della prima puntata? I numeri raccolti da Diletta Leotta su Canale 5

L'esordio de Lasu5, condotto da, non è riuscito a battere la concorrenza di Rai 1: ecco glidel 5 novembre 2024. C'era grande attesa per il ritorno de La, paventato da Mediaset già da un paio di stagioni, dopo 16 anni dall'ultima edizione (che era andata in onda su Italia 1, condotta da Paola Perego). All'indomani dell'esordionuova edizione, affidata a, i dati Auditel suglici dicono chestati oltre 2 milioni gli spettatori che silasciati incuriosire dal nuovo corso del reality. Glidi martedì 5 novembre Per la precisione,stati 2.250.000 i telespettatori cherimasti a guardare lade La, in onda a partire dalle 21:35 .