La denuncia di Chiara Balistreri | Il mio ex che mi ha quasi uccisa è scappato dai domiciliari

Lasta rimbalzando su ogni social e solo su Tik Tok ha accumulato più di un milione e mezzo di visualizzazioni., di Bologna, in un video ha raccontato che il suo ex fidanzato Gabriel, di origini rumane, aiper averla picchiata a sangue più di due anni fa èdi casa e ora lei si trova in pericolo di vita: «Il mio ex èdagli arresti. Domenica sera, 3 novembre, ho ricevuto una telefonata dalla polizia che mi avvisava che Gabriel eradagli arresti. Dirvi che sono amareggiata, incazzata, delusa, spaventata è dir poco. Preferisco dare la mia testimonianza e parlarne ora e preferisco registrarmi da viva prima che diventi l’ennesimo caso di femminicidio». @. suono originale –«Grazie al giudice che l’ha messo aise la prende con la decisione del tribunale: «Vorrei ringraziare il giudice che ha dato la possibilità a Gabriel di ritornare a casa sua.