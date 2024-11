Ilnapolista.it - Il volto nero di Guardiola mentre cerca di digerire l’umiliazione della terza sconfitta consecutiva (Telegraph)

Leggi tutto su Ilnapolista.it

Il Manchester City è in profonda crisi. Ieri in Champions League ha subito lain tutte le competizioni. Ha perso 4-1 contro lo Sporting Lisbona di Ruben Amorim, che tra pochi giorni arriverà allo United; tripletta per la stella svedese Gyokeres, che ha annullato la squadra die l’altro fuoriclasse nordico, Haaland. È ladopo quella col Tottenham in Coppa di Lega e col Bournemouth in Premier. Contro lo Sporting è lapiù pesante del City da più di 4 anni:incredulo Ilcommenta così la pesante: Lapiù pesante del Manchester City da più di quattro anni; per la prima volta negli otto anni di Pep, sembrava una squadra senza scintille, senza energia, senza idee. In una notte in cui tutti gli occhi erano puntati su Ruben Amorim che salutava i suoi tifosi di casa con il cuore spezzato, difficilmente si poteva ignorare la disperazione di un Pep incredulo.