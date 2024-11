Quotidiano.net - Il Papa citofona a Bonino: "Volevo sapere come stai"

Francesco hato a casa, zona Campo dei Fiori, attorno alle 11.45, di ritorno dalla Pontificia Università Gregoriana. Un mazzo di rose, una confezione di cioccolatini e il viaggio nel piccolo ascensore fino al sesto piano, dove abita la presidente di +Europa, ex commissaria Ue ed ex ministra. Un’improvvisata, si specifica, per quanto improvvisa possa essere la visita di un. Era stata anticipata infatti da una telefonata del cerimoniale, la sera prima. "Il Santo padre ci terrebbe a passare, se non disturba". Scontata la risposta. Già che i due si erano visti, incontrati e stimati a partire dal 2016, quando Francesco aveva incluso Emma"tra i grandi dell’Italia di oggi" per il suo impegno in Africa. E "anche se non la pensala Chiesa, pazienza – aveva alzato le spalle di fronte agli sguardi straniti di chi della pasionaria radicale ricordava soprattutto le battaglie su divorzio e aborto –.