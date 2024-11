Tpi.it - Sondaggi politici elettorali oggi 5 novembre 2024: calano sia Fdi che Pd, stabile il M5S, bene FI e Lega. Tornano a crescere Azione e Italia Viva

sia Fdi che Pd,il Movimento 5 Stelle: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Swg per il TgLa7. Secondo la rilev, Fratelli d’, che resta saldamente il primo partito, cala dello 0,3 per cento arretrando, così, al 29,4%. Non ne approfitta il Partito Democratico che anzi scende al 22,3% dopo una flessione dello 0,2 per cento rispetto alo della settimana scorsa. Il Movimento 5 Stelle èall’11,6 per cento, mentre crescono sia Forzache la. Gli azzurri guadagnano lo 0,1% e salgono, così, all’8,9 per cento inseguiti dal Carroccio all’8,8%. Verdi/Sinistrana cala dello 0,2 per cento e arretra al 6,5%, mentre, tra gli altri partiti minori, crescono dello 0,2% siache, ora rispettivamente al 2,6 e 2,4%.