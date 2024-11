MOVIOLA – Real Madrid-Milan fallo di Emerson su Vinicius in area | è rigore

Leggi tutto su Sportface.it

Un episodio daregala il pareggio alcontro ilal 23? del match della quarta giornata di Champions League. Merito diche inaggiraRoyal e anticipa l’esternoista, che in scivolata tocca leggermente l’attaccante brasiliano. Il numero 7 si lascia cadere, ma il contatto, seppur leggero, c’è e non sfugge all’occhio dell’arbitro. Tante le proteste del, sia in campo che in panchina, ma il tocco sulla gamba del brasiliano c’è e questo cancella completamente ogni margine di intervento del Var. Dal dischetto si presenta lo stesso numero 7, che batte Maignan con un pregevole tocco sotto. Punteggio quindi sull’1-1 dopo l’iniziale vantaggio siglato da Thiaw.disuin: èSportFace.