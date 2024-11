Notizie.com - Lo ignorano tutti, ma il motivo per cui negli hotel non esistono le camere 420 e13 è incredibile!

Forse non ci hai mai fatto caso, ma in diversi, soprattutto all’estero, alcuni numeri di stanza semplicemente non ci sono. Capita di vedere numeri di stanza che saltano dal 419 al 421, o che la sequenza passi dal 12 direttamente al 14. E non è una scelta casuale! Si tratta di una decisione voluta e pensata per rispondere a determinate superstizioni o per evitare problemi pratici. Sebbene in Italia questa usanza sia meno comune, altrove è frequente, e gli albergatori hanno i loro motivi per evitare di usare il numero 13 e il numero 420.lo, ma è questo ilper cuinonle420 e 13 – Notizie.comIl numero 13: una superstizione diffusa Partiamo dal numero 13, un caso che in realtà è piuttosto noto. La credenza che il numero 13 porti sfortuna ha origini antiche e attraversa le culture di mezzo mondo.