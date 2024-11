Calciomercato.it - Juve torna ad Agnelli grazie agli arabi: l’annuncio clamoroso scuote il mondo bianconero

Andreastarebbe pianificando il ritorno muovendosi tra investitori stranieri con l’obiettivo di prendere autonomamente il controllo del club Lantus sta vivendo un inizio di stagione altalenante, a volte contrastante. Perché l’inizio era incoraggiante, porta inviolata e gioco che comunque faceva registrare dei passi avanti pur non esaltando. Ma sembrava in ogni caso l’inizio di un percorso. Poi un momento quasi di stallo, in cui la squadra di Thiago Motta non è più stata né bella né solida in difesa. Lavista in casa del Lipsia, che prende gol ma poi reagisce alla grande e centra una super vittoria in rimonta, per certi versi è già lontana. Andrea(LaPresse) – calciomercato.itVlahovic sempre criticato nonostante i numeri sostanzialmente positivi in termini realizzativi, ma i gol sbati clamorosamente come quello col Parma pesano parecchio per un giocatore atteso al definitivo salto di qualità.