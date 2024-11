Panorama.it - Ita-Lufthansa, scontro su 10 milioni: la fusione rischia di saltare all'ultimo momento

Le nozze tra Ita esono di nuovo in bilico. Nella notte losulla cifra e dopo quasi due anni di trattative e un via libera preliminare della Commissione europea, ora tutto di nuovo in bilico. Tutto “saltato” all’, poco prima di inviare a Bruxelles i documenti definitivi per l’ok alle nozze. Lo sconto richiesto dai tedeschi viene definito da via XX Settembre come una richiesta “inaccettabile di svendita”. Un “aggiustamento “della cifra della seconda tranche necessaria perché Ita ha perso valore rispetto a sei mesi fa, argomenta. Nella notte, pare senza preavviso, è arrivata dal colosso tedesco la richiesta di uno sconto di 10di euro sul pagamento finale di 603. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano ha risposto con un secco no e a quel punto si è arrivati alla sospensione del processo di invio dei documenti finali alla Commissione Europea, passaggio necessario per ottenere il via libera definitivo alla