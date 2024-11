Ilrestodelcarlino.it - ’Il pesce fa festa’, edizione da record. Oltre 80mila presenze

A Cesenatico l’2024 della manifestazione ’Ilfabatte ogni. La manifestazione organizzata dal Comune di Cesenatico assieme ai ristoratori di Arice Confesercenti e Arte Confcommercio, ha fatto registrare numeri mai visti prima, con decine di migliaia di famiglie, coppie e comitive, che hanno scelto di trascorrere a Cesenatico il ponte di Ognissanti, approfittando di tiepide e godibili giornate di sole. Gli stand distribuiti attorno all’area del porto canale hanno lavorato ininterrottamente per quattro giorni, così come sono stati presi letteralmente d’assalto i ristoranti sul porto e sul lungomare. Complessivamente si stima che siano statele persone che hanno partecipato alla sagra. Barbara Pesaresi di Arice Confesercenti è molto soddisfatta: "E’ stata un’eccezionale comema anche come qualità dell’offerta.