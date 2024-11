Lanazione.it - Film su Amanda a Perugia: riprese e polemiche. La sindaca: "Per la città è un'opportunità"

, 5 novembre 2024 - Oggi, dopo Orvieto, la troupe cinematografica per ledella serie televisiva suKnox è sbarcata anche a. Il set sarà nel capoluogo fino a venerdì, dove nel 2007 venne uccisa Meredith Kercher. La serie è legata al coinvolgimento in quella vicenda giudiziaria di Knox, condannata e poi definitivamente assolta per il delitto della studentessa inglese al quale si è sempre proclamata estranea. Tornando alla fiction, oggi è stato allestito il primo set nella zona della Conca, sotto l'Acquedotto, poi si proseguirà in altre zone del centro. Insi riaccendono lee i brutti ricordi, legati alla tragica fine di Meredith, tanto che laVittoria Ferdinandi è intervenuta per spiegare le ragioni del Comune, e chiarire perché l'amministrazione ha concesso l'autorizzazione alle