Dove seguire le elezioni americane 2024 | gli orari delle maratone tv e non solo

Roma, 5 novembre– L’ora della verità è arrivata. Gli occhi di tutto il mondo sono puntati sugli Stati Unitioggi, martedì 5 novembre, verrà eletto il quarantasettesimo presidente della storia a stelle e strisce (anche se per il risultato definitivo bisognerà attendere un paio di giorni). Sono diversi i candidati in corsa ma di fatto la sfida si ridurrà a un testa a testa tra la dem Kamala Harris e Donald Trump, rappresentante dei repubblicani. Perché negli Usa si vota sempre di martedì Questa tornata di presidenziali si preannuncia come unasfide più avvincenti e imprevedibili della storia politica americana. Da un lato Harris, che dopo essere diventata la prima vicepresidente donna della storia statunitense sogna anche di abbattere il tabù di una donna al comando degli Stati Uniti.