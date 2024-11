Sport.quotidiano.net - Ciclismo, le cifre record del nuovo contratto tra Pogacar e l'Uae Team Emirates

Roma, 5 novembre 2024 - Neanche il tempo di scoprire, tramite indiscrezioni e conferme velate dei diretti interessati, che Remco Evenepoel in caso di fumata bianca per il passaggio dalla Soudal Quick-Step alla Red Bull-Bora-Hansgrohe sarebbe diventato il corridore più pagato al mondo grazie a un ingaggio di 10 milioni a stagione, che a distanza di qualche settimana dal momento della firma sul rinnovo arrivano dettagli sulle nuovedelche lega Tadejalla UAE, manco a dirlo, a dir poco faraoniche e molte più vicine al mondo del calcio che a quello del. LedeldiLo sloveno ha allungato fino al 2030 il vincolo alla squadra che l'ha lanciato nel professionismo nel 2019 e che lui stesso ha definito come una famiglia, ma a crescere non è solo la durata del: da 7 milioni (bonus inclusi) a stagione, ora infattine guadagna 8 e lo farà fino a quando avrà 32 anni.