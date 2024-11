Oasport.it - Calcio a 5, Italia a valanga sulla Norvegia. Azzurri vincenti per 8-0 nella seconda amichevole

Dopo l’1-0 di ieri sera, la nazionalena dia 5 questa sera ha dilagato nel secondo testgiocato contro laa San Bonifacio (Verona). Glisi sono imposti addirittura per 8-0. Partita a senso unico sin dal primo tempo. In quattro minuti infatti arrivato le reti di Motta e Schiochet per il momentaneo 2-0, che diventa 3-0 poco prima dell’intervallo quando De Oliveira cala il tris che manda le squadre al riposo.ripresa la squadra del neo ct Salvo Samperi non si ferma, anzi. Ancora Motta, nuovamente in apertura di periodo, poi l’autorete di Ajer e successivamente la griffe di Arillo, che vale il momentaneo 6-0. L’non smette di giocare trovando il tempo per altri due gol: uno messo a referto da Rossetti e l’altro, a tempo scaduto, da Fortini.