Accoltellato parla Camporota | Forze dell’ordine da coordinare Evitare carenze e doppioni

"Andrò a ringraziare i gestori della pizzeria che hanno accolto il ferito: sono stati un esempio civico fondamentale per fare rete contro la deriva di aggressività giovanile che si sta registrando a Modena come in altre città". Nel mirino dopo la richiesta di dimissioni pervenuta da una parte dell’opposizione, l’assessora alla Sicurezza Alessandraha scelto la sede istituzionale del Consiglio comunale per commentare la rapina di sabato sera, quando un 19enne di origine pakistana è statoda due giovani che volevano portargli via il cellulare. L’assessora ha espresso "vicinanza alla giovane vittima e un ringraziamento particolare ai gestori della pizzeria che l’hanno accolto, soccorso e hanno chiamato le".si è detta preoccupata e ha rimarcato nel suo intervento "la necessità di presidi strutturati e coordinati intorno al Novi Sad e in altri punti critici della città", confermando la richiesta del sindaco di un incontro urgente con la prefetta per condividere in sede di Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza "iniziative strutturali efficaci".