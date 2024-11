Dailymilan.it - Verso Real Madrid-Milan, Paulo Fonseca ancora senza Matteo Gabbia. Le sue condizioni

non avrà a disposizionenemmeno in. Il punto sulledel difensore centrale italiano Niente sfida alper. Il difensore centrale italiano non harecuperato dall’infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori anche contro Napoli e Monza. Un risentimento muscolare al polpaccio che difficilmente consentirà ai tifosi di rivedere il numero 46 rossonero in campo prima del rientro dalla prossima sosta per le nazionali. Infatti, il calciatore ha svoltoallenamento personalizzato nella mattinata di lunedì 4 novembre. Motivo per cui appare complicato un suo rientro sabato 9 nella trasferta di Cagliari. Più probabile e concreta appare al momento il suo possibile ritorno sabato 23 contro la Juventus.salta