Ilgiorno.it - Tutta la vita in due tuffi: l’incredibile storia di Sabrina Schillaci, la “Ironwoman” che insegna a rialzarsi

BESANA IN BRIANZA –ha 56 anni e oggi si occupa di sport, crescita personale, formazione, coaching. E del marito di cui è la caregiver. Nella suaprecedente era un architetto e il marito aveva un negozio di mobili che rappresentava il coronamento delle loro ambizioni professionali. “Conducevo unapianificata - racconta -, scandita dal lavoro, gli amici, lo svago, i viaggi. Unache avevo sognato e costruito mattone su mattone: il matrimonio con uno dei ragazzi più ambiti del paese, la laurea, il lavoro in proprio. Una notte nel 2007, quellada sogno è svanita”. “Eravamo al lago con gli amici, stavamo festeggiando il Ferragosto, ed era una notte calda e afosa. Qualcuno ha proposto un tuffo per suggellare la fine delle vacanze ma da quel tuffo mio marito è riemerso tetraplegico.