Metropolitanmagazine.it - Striscia la Notizia, Tapiro D’oro a Diletta Leotta per la polemica sull’uso dell’auricolare: la conduttrice ammette l’utilizzo a ”La Talpa”

Stasera Diletta Leotta conquista il suo decimo Tapiro d'oro, questa volta per la polemica sui suggerimenti ricevuti tramite auricolare nel programma La Talpa – Who is the Mole (dal 5 novembre su Canale 5). La polemica è partita dall'indiscrezione pubblicata sul sito Dagospia.com, secondo cui un autore del programma l'avrebbe "telecomandata a distanza con una pioggia di suggerimenti". Intercettata questa mattina a Milano da Valerio Staffelli, la conduttrice ammette di far ricorso all'auricolare e aggiunge: «Qualche volta lo abbiamo utilizzato perché era molto comodo per un programma registrato come fosse in diretta: è una sorta di gobbo elettronico. Inoltre, è difficilissimo parlare mentre qualcuno ti parla nell'orecchio».