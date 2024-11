Ilfattoquotidiano.it - Ogni tanto gli imperi votano: noi anche, ma coi semplici fatti della nostra vita quotidiana

Si vota a Milazzo, Sicily, come a Springfield, Illinois. I secondi metteranno qualcosa dentro un’urna, i primi si limiteranno ad ascoltare la tv (entrambi fan parte dello stesso mondo). In altri posti non si vota affatto: una partegente (le donne) deve stare attenta a non mostrare in giro la propria faccia, un’altra parte (i bambini) deve correre svelta per non farsi ammazzare, e infine una terza (più o meno quasi tutti), che s’è svegliata con la paura, cercherà di far fuori come capita chi gli fa paura. Il pianeta, frat, continua a girare attorno alle sue stelle come fa da tempo, un tempo che a noi sembra infinito. In parte di questo pianeta, che fino a non molto fa campava diviso in due, suonavano frasi del tipo “Libertà,, Felicità e buone cose!” oppure, più brevemente, “lavoratori, unitevi!”. Due guerre terrificanti avevano riso in faccia a ‘ste parole, e forse insegnato qualcosa, a carissimo prezzo.