Liberoquotidiano.it - Manovra: Boccia, 'da Gimbe schiaffo a governo che affossa Ssn'

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - “Siamo alle primissime audizioni sullae quello che già tutti sapevamo viene messo nero su bianco da: le risorse previste per la sanità pubblica per i prossimi anni sono del tutto insufficienti per garantire la tenuta del Servizio Sanitario Nazionale e la spesa sanitaria in rapporto al PIL è la più bassa degli ultimi anni, assestandosi intorno al 6%". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco. "Ma la cosa più grave checi dice è che le spese ‘caricate' su FSN e Regioni sono molto superiori delle risorse stanziate. E questo vuol dire una cosa sola: le regioni saranno costrette ad aumentare le tasse per garantire i servizi, se non addirittura a tagliarli. E tutto questo aprirà un'autostrada, la vicenda Gemmato ce lo racconta già, per la privatizzazione della sanità".