L'eredità di Quincy Jones in 10 momenti epici

era il Kevin Bacon della musica. Anzi, era il Kevin Bacon di tutta la cultura popolare, in particolare nel suo periodo di massimo splendore alla fine del XX° secolo. Il produttore, scomparso domenica all'età di 91 anni, ha lavorato con quasi tutti i musicisti degni di nota (e molti attori e registi) nel corso di una carriera incredibilmente lunga, varia e produttiva. Pochi creativi di successo di quei decenni sono arrivati a un paio di gradi di separazione da lui. E pochi, a quanto pare, sono riusciti a sfuggire a una sua strigliata (nel 2018, per esempio, ha memorabilmente definito i Beatles "i peggiori musicisti del mondo"). Il network di professionisti con cuiha lavorato o collaborato è enorme e spazia tra le più diverse aree e competenze. Per non parlare della varietà dei progetti. Ci sono i suoi album da solista, gli album che ha arrangiato, quelli che ha seguito da produttore, tanti film e show televisivi per cui ha composto musiche o in cui è stato coinvolto a vario titolo, etc.