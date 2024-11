Sport.quotidiano.net - L’analisi. Le tre big sono di un altro pianeta. Ma dietro la lotta è apertissima

L’insegnamento maggiore e migliore che Modena deve trarre dalla vittoria di Verona è che se De Cecco e compagni vogliono fare un campionato di spessore devono lasciare i muscoli in sala pesi e usare il cervello. Quello di Massari, ad esempio: misurato nei colpi d’attacco, intelligente nel tenere vive ricezioni difficili, scolastico a muro quando davanti ha l’alunno che fa i capricci maggiori, Keita, cui basta opporre un piano di rimbalzo perfetto anche se non altissimo per farlo tornarela lavagna, a ripassare il mani e fuori. Modena non ha la potenza di Verona, tantomeno quella di Perugia, Trento o Piacenza, e deve abituarsi allora a essere più intelligente delle avversarie, più astuta, anche più maliziosa se serve: le facce cattive di Anzani e Rinaldiservite a scomporre la baldanza veronese e potranno tornare utili in altre occasioni.