Anteprima24.it - FOTO/ IV Novembre all’insegna della pace: ‘Stop alle ostilità in Ucraina e a Gaza’

Tempo di lettura: 4 minutiLa Giornata dedicataForze Armate è stata scandita dai tre drammatici conflitti in Europa, a Gaza e in Libano: forte l’esortazione alla ricerca. Presieduta dal neo Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella, nel giorno in cui ufficialmente terminò la Prima Guerra Mondiale, e dopo gli onori da parte del comandante militarepiazza, il Capitano Gaetano RaganoCompagnia di San Bartolomeo in Galdo, la giornata è vissuta sia nel doveroso pensierocentinaia di migliaia di morti italiani nella “inutile strage” del conflitto di inizio secolo, a quelli Caduti in tutte le guerre, sia ai popoli che soffrono per le conseguenze micidiali dei nuovi scenari geo-politici che provocano oggi molte più vittime innocenti tra la popolazione civile.