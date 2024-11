Calcio Gasperini | Scudetto? L’Atalanta non si è mai nascosta

Leggi tutto su Ildenaro.it

Roma, 4 nov. (askanews) – “non si è mai, ha sempre cercato di giocare gara per gara e vedere dove può arrivare” Così il tecnico nerazzurro, Gian Pieroa ‘Radio Anch’io Sport’ su Radio 1 dopo la larga vittoria in casa della capolista Napoli. “Lo? Il campionato si è un po’ diviso. Lì in alto sono tutte molto ravvicinate e tutte possono sognare. Poi, penso che l’Inter abbia qualche possibilità in più. Ma è giusto che noi, Fiorentina e Lazio in questo momento possiamo essere particolarmente felici”. Lookman (con una doppietta) e Retegui hanno messo la firma sul successo al Maradona. Arrivato nelle ultime ore di mercato per supplire all’infortunio di Scamacca, l’italo argentino è il capocannoniere della serie A con 11 reti. “I meriti sono tutti suoi – le parole di-. Non è che posso dargli qualche cosa in più.