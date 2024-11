Fiorentina-Inter Women 2-1 le pagelle | Andres si sblocca 75 molti flop!

Inter-news.it - Fiorentina-Inter Women 2-1, le pagelle: Andres si sblocca 7,5, molti flop!

termina 2-1.è la migliore in campo e non solo per il gol. A centrocampo, invece, faticano quasi tutte. Di seguito ledi. RUNARSDOTTIR: 6 – Il suovento non è richiesto tantissimo dall’offensiva viola. Poco da fare sul rigore battuto forte da Boquete, sul quale riesce comunque adcettare la traiettoria. Difficile anche poter raggiungere la botta di prima intenzione di Pastrenge. Riflessi pronti, invece, sul colpo di testa di Catena che riesce a raggiungere al volo.: difesa BOWEN 6,5 – Utile nella fase difensiva quanto in quella offensiva. Brava nell’aiutare l’ad uscire in ripartenza e a mantenere pulita l’area di rigore di runardfottir. MILINKOVIC 5,5 – Prestazione fatta di luci ed ombre.