Lanazione.it - Basta incidenti, guida alla sicurezza. I consigli del presidente Aci:: "Alzare la soglia di attenzione"

"Una macchina che si inizia a muovere, a forza di braccia non la riesci a fermare. Lo so, è l’istinto. Purtroppo, però, il peso e la potenza di una vettura che si sposta anche lentamente, perché si è sfrenata, sono troppo superioreresistenza che una persona può avere". Per ildell’Aci di Perugia e dell’Umbria, Ruggero Campi, l’istinto, in situazioni di questo genere, è estremamente pericoloso. Il riferimento è all’incidente nel quale ha perso la vita una donna di 65 anni, in via dei Filosofi, schiacciata tra la sua e una vettura in sosta, nel tentativo di bloccare la sua macchina. "Non conosco nei dettagli cosa sia accaduto in via dei Filosofi, anche perché il distributore non si trova così in pendenza. Posso parlare in generale e dire che, purtroppo, i distributori, intendo in self service, nascondono non pochi pericoli.