Asllani alza bandiera bianca: decisione forzata per Inter-Venezia – TS

Kristjancostretto adredopo le assenze delle ultime partite a causa di un problema al ginocchio. Come scrive Tuttosport, il centrocampista albanese non sarà della partita per– Sembrava un problema da niente che lo avrebbe visto saltare soltanto la trasferta contro la Roma. Ma, di fatto, il problema al ginocchio per Kristjanè più serio del previsto. Costretto ai box, dopo i giallorossi, anche contro Young Boys, Juventus ed Empoli, il centrocampista albanese dovràreanche perdi questa sera. Una, quella di lasciarlo totalmente a riposo, da leggere anche in concomitanza del ritorno a disposizione di Hakan Calhanoglu.